Hırsızlıktan girdiği cezaevinden izne çıktı, tekrar hırsızlık yaptı: O anlar kamerada | Video
Bursa'da cezaevine hırsızlık suçundan giren 2 şüpheli, izne çıktıklarında yine ilk iş olarak hırsızlık yaptı. 2 araç çalıp kayıplara karışan şüpheliyi tespit eden ekipler, şahısları alem yapmaya giderken yakaladı.
İşlemlerinin ardından sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları ise kameraya anbean yansıdı.
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