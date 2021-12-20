İBB asansörü kapattı, engelli bireyi vatandaşlar taşıdı

İBB yönetimi toplu taşıma sistemindeki ekipmanların gerekli bakımını yapmadı. Araçların yanı sıra üstgeçitlerde engelli ve yaşlı bireylerin kullanımı için tasarlanan asansörlerin bakımına da gerekli özeni göstermedi. TÜYAP’ta bulunan asansörün çalışmaması nedeniyle engelli vatandaş diğer vatandaşlar tarafından taşınarak merdivenlerden çıkartıldı. Bulunamayan İstanbulkart’ın ise karaborsada turistlere satıldığı görüldü.