"İçerisi şampiyonlar ligi gibi!" Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
03:48
04:47
Gaziantep'te bir garip sahte dolar hikayesi | Video 11.01.2022 | 13:35
06:06
Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
03:07
Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
05:04
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
01:11
Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video 11.01.2022 | 13:26
01:19
Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video 11.01.2022 | 13:24
02:27
Aksaray'da kaybolan 15 yaşındaki kız Bursa'da bulundu | Video 11.01.2022 | 13:24
05:32
01:29
“Banko” operasyonunda 18 kişi yakalandı | Video 11.01.2022 | 13:05
04:17
Donmuş gölde balık avı: Çıldır'ın Eskimoları… 11.01.2022 | 12:17
05:10
Adana'da etkili olan sağanak yağış mahalleyi sular altında bıraktı | Video 11.01.2022 | 11:39
02:00
Bitlis’te 66 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 11.01.2022 | 11:40
04:50
01:42
'Ahır' süsüyle silah imalatı | Video 11.01.2022 | 11:43
00:40
Zeytinburnu'nda drift atan sürücü kamerada | Video 11.01.2022 | 10:52
01:54
Iğdır Tuzluca’da kar yağışı etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 10:55
02:55
Karaman’da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 20 gözaltı | Video 11.01.2022 | 10:57
İzmir'in Kiraz ve Bornova ilçelerinde kumar oynarken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 61 kişiye, toplam 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Operasyon düzenlenen adreslerden birinde, sinema filmi Kolpaçino'ya atıfta bulunan "İçerisi şampiyonlar ligi gibi" yazılı pankart dikkat çekerken aynı yere daha önce de operasyon düzenlendiği öğrenildi.