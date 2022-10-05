Video Yaşam İdlib'de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu | Video
İdlib'de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu | Video

İdlib'de yaşayan 500 aile evlerine kavuştu | Video

05.10.2022 | 19:17

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Türkiye tarafından gerçekleştirilen konut kompleksi kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'deki 500 aile evlerine kavuştu.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de bulunan Kafr Lusin kasabasında 500 aileyi barındıracak bir konut kompleksi inşa etti. Aileler için gerekli tüm ihtiyaçlar düşünülürken, mescit, sağlık noktası, ücretsiz içme suyu ve kanalizasyon projesi de hizmete sunuldu. İnşa edilen evlerden önce kötü bir çadırda yaşadığını belirten Hac Ahmed Youssef, kendilerine böyle güzel bir imkan sağladıkları için teşekkür etti.

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