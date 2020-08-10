Video Yaşam Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video

Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video

Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video
10.08.2020 | 13:49

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Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.

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Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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