Iğdır'da askeri araç devrildi: 6 yaralı | Video

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Iğdır'da devriye gezen askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker hafif şekilde yaralandı.
Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığına bağlı ekipler Türkiye-Ermenistan sınırı Aşağı Çiftlik köyü yakınlarında kaza yaptı. Yaşanan kazada yol kenarına devrilen araçta bulunan 6 asker hafif şekilde yaralandı. Yaralı askerler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.