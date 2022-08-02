İl olmaya aday ilçeler hangileri? 82. il olmaya yakın ilçeler belli oldu! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Bursa'da yol verme tartışması kameralarda | Video 03.08.2022 | 09:43
02:33
Çocukların TikTok merakı hastanelik etti | Video 03.08.2022 | 09:42
03:39
Mutfak tüpü bomba gibi patladı | Video 03.08.2022 | 08:42
00:17
Muhtarın attan düşme anı kamerada | Video 03.08.2022 | 08:42
02:00
01:50
04:12
Yolcu dolu otobüs 5 metre yükseklikten bahçe duvarından böyle uçtu | Video 02.08.2022 | 22:15
01:55
Kontrolden çıkan otomobil demir bariyere saplandı: 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 16:48
00:42
Bursa'da TIR, otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.08.2022 | 14:27
04:53
03:13
Ataşehir’de otomobil yedek parçalarının olduğu garaj alev alev yandı | Video 02.08.2022 | 15:43
01:57
İşte o İranlı Suikast Timi! Keşif görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.08.2022 | 16:05
02:29
Trafiğe kapalı alanda motosikletin çocuğu çarpma anı kamerada | Video 02.08.2022 | 14:27
01:41
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı | Video 02.08.2022 | 12:52
01:09
Terör yuvalarında böyle yakalandılar: 15 gözaltı | Video 02.08.2022 | 12:16
02:04
Suç örgütlerine silah satan çete çökertildi | Video 02.08.2022 | 11:51
01:14
00:44
İstanbul’da kumar operasyonu kamerada | Video 02.08.2022 | 11:50
01:41
Korkuteli'de jandarma 30 kök kenevir ele geçirdi | Video 02.08.2022 | 11:44
03:03
Şanlıurfa'da deaş operasyonu; 3 gözaltı | Video 02.08.2022 | 09:21
Türkiye Cumhuriyeti'nde 81 il bulunuyor. Bu 81 ile bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. Peki bu 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...