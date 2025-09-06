Video Yaşam İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video
İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video

İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlandı | Video

06.09.2025 | 13:59

İş insanı Halit Yukay, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için 4 Ağustos'ta Graywolf isimli teknesiyle Marmara Denizi'ne açıldı. Bir daha kendisinden haber alınamayan Halit Yukay'ın 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 68 metre derinlikte olduğu tespit edilen cenaze, TCG Alemdar gemisinde görevli dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Halit Yukay için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde cenaze töreni yapıldı. Cenazede Yukay'ın eşi ve çocuklarının gözyaşları yürekleri dağladı...

