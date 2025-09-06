Kıvanç Tatlıtuğ, can dostu Halit Yukay'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı! | Video
4 Ağustos'ta kaybolan İş insanı Halit Yukay son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine Halit Yukay'ın yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Ünlü oyuncu Halit Yukay'ın cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:25
02:23
00:32
00:26
Meriç Aral ve Serkan Keskin çiftinin oğulları dünyaya geldi! 03.09.2025 | 22:54
00:11
Canlı yayın açtı! Mehmet Ali Erbil’den şaşırtan yaş farkı açıklaması! 02.09.2025 | 23:33
00:41
00:59
01:13
Deniz Seki'nin Köksal Baba'yı kucağına aldığı anlar viral oldu | Video 02.09.2025 | 15:21
00:19
01:04
00:15
00:36
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan balayında | Video 01.09.2025 | 13:39
03:05
Sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıkarken böyle düştü | Video 01.09.2025 | 12:19
01:29
Rumen şarkıcı Otilia Bruma, Yalova'da düğün yaptı | Video 01.09.2025 | 10:35
00:49
Ceyhun Fersoy'la Begüm Öner'den müjdeli haber | Video 31.08.2025 | 12:29
02:05
01:29
06:30
Eda Erol, Ekrem Karaçayır'la evlendi! İşte düğünden görüntüler... | Video 29.08.2025 | 10:28
01:00
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol Ekrem Karaçayır’la evlendi! 28.08.2025 | 21:31
00:51
ATV'nin yeni dizisi ‘Gözleri Karadeniz’in yayın tarihi belli oldu 28.08.2025 | 20:38