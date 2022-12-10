Video Yaşam Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı | Video
Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı | Video

Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı | Video

10.12.2022 | 12:07

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ısıtmak için motorunu açık bıraktığı aracını döndüğünde yerinde bulamadı. Çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülçiçeği Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs aracının ısınması için motorunu açık bırakarak apartmana girdi. Bu sırada sokağa minibüsle gelen şahıslar, park halinde çalışır halde olan otomobili çaldı. Döndüğünde otomobilini park yerinde bulamayan araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çalınan otomobil kısa sürede yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Anbar Mahallesi 862. Sokak üzerinde bir otoparkta bulundu.

Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

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