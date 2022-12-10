Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı | Video

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ısıtmak için motorunu açık bıraktığı aracını döndüğünde yerinde bulamadı. Çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede bulundu.
Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.