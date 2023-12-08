İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video 08.12.2023 | 12:37 İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas şehrinin güneybatısındaki El Far'a Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskınında 6 Filistinlinin öldürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Kızılay'a ait ambulansların önünü keserek yaralılara ulaşmasını engellediği aktarıldı.