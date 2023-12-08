İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video
İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktardı.
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