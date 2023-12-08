Video Yaşam İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video
İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video

İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video

08.12.2023 | 12:37

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği baskında 6 kişi hayatını kaybetti. Filistin Kızılay'ı, baskınlarda yaralanan Filistinlilere ulaşmaya çalışan ambulansların önünün askerler tarafından kesildiğini aktardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürürken, işgal altındaki Batı Şeria'da da baskınlarına devam ediyor. İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Tubas şehrinin güneybatısındaki El Far'a Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında tansiyon yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin baskınında 6 Filistinlinin öldürüldüğü, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin Kızılay'a ait ambulansların önünü keserek yaralılara ulaşmasını engellediği aktarıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail askerleri Batı Şeria’da ambulansların önünü kesti | Video 01:17
İsrail askerleri Batı Şeria'da ambulansların önünü kesti | Video 08.12.2023 | 12:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 00:37
Tutuklanan hırsız gazetecilere tepki gösterdi | Video 08.12.2023 | 12:38
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 05:04
Esenyurt’ta motosikletli gencin kaza anı kamerada | Video 08.12.2023 | 12:36
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 00:18
İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 3 gözaltı | Vide 08.12.2023 | 12:16
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 00:31
Ordu’da 3 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | Video 08.12.2023 | 12:15
Esnafın dalgınlığından faydalanıp telefonu böyle çaldı | Video 02:44
Esnafın dalgınlığından faydalanıp telefonu böyle çaldı | Video 08.12.2023 | 11:57
’Müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçicek’in ifadesi ortaya çıktı | Video 00:27
'Müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınan Gizem Bağdaçicek'in ifadesi ortaya çıktı | Video 08.12.2023 | 11:20
Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu | Video 00:19
Ayvacık açıklarında denizde hortum oluştu | Video 08.12.2023 | 11:44
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Aralık 2023 Cuma atv izle | Video 06:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 8 Aralık 2023 Cuma atv izle | Video 08.12.2023 | 11:09
Gaziantep’te 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü | Video 00:46
Gaziantep'te 7 katlı bina yıkım sırasında çöktü | Video 08.12.2023 | 11:02
Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 04:50
Erzincan’ı sis sardı: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü | Video 08.12.2023 | 10:58
Mersin’de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 03:12
Mersin'de tefeci operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 11:02
İstanbul’da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video 01:44
İstanbul'da bir günde 3 araç çalan şüpheli yakalandı | Video 08.12.2023 | 11:02
FETÖ’nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon | Video 00:41
FETÖ'nün KPSS çalışma evlerine yönelik operasyon | Video 08.12.2023 | 10:39
Uludağ’ın Uyuyamayan meşhur ayı ailesi yine görüntülendi | Video 01:26
Uludağ’ın "Uyuyamayan" meşhur ayı ailesi yine görüntülendi | Video 08.12.2023 | 10:39
Esenyurt’ta tekel bayiisindeki silahlı saldırı | Video 01:33
Esenyurt'ta tekel bayiisindeki silahlı saldırı | Video 08.12.2023 | 10:10
Sağlık Bakanı Koca’dan Bursa paylaşımı | Video 00:48
Sağlık Bakanı Koca'dan Bursa paylaşımı | Video 08.12.2023 | 10:11
Bozcaada ve Gökçeada’da tüm feribot seferlerine iptal edildi | Video 01:08
Bozcaada ve Gökçeada’da tüm feribot seferlerine iptal edildi | Video 08.12.2023 | 10:11
Evin banyosundan cephanelik çıktı | Video 02:27
Evin banyosundan cephanelik çıktı | Video 08.12.2023 | 10:11
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 00:51
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı | Video 08.12.2023 | 09:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA