İstanbul Adliyesi'nde hareketli dakikalar! X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başladı | Video
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İSTANBUL Adliyesi ana kapısındaki güvenlik noktasından X-Ray cihazının ötmesiyle bir anda koşmaya başlayan kişi, polis ve güvenlik görevlilerini alarma geçirdi. Takip sonucu yakalanan kişinin panik olduğu için kaçtığını söylediği öğrenildi.
PANİK OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞ
Adliyenin karakoluna götürülen kişinin üst aramasında herhangi bir şey bulunmazken, suç kaydına da rastlanmadı. Üzerinde bir suç unsuru olduğunu sanıp paniklediği için kaçtığını söylediği ve adının Şeyhmus olduğu öğrenilen kişi, karakoldan serbest bırakıldı.