İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı

İstanbuyl Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada Sait Ç.'nin (19) hayatını kaybetmesi üzerine, gencin yakınları şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişekle saldırdı. Ölen gencin yakınları, şüpheliye ait otomobili de parçalarken, mahalleye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Ayrıca polis, bıçaklı kavgaya karıştığı düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı kardeşler ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti.



MAHALLEDE HAREKETLİLİK

Olay sonrası, ölen gencin yakınları, şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişeklerle saldırdı. Sokakta toplanan çok sayıda kişi, şüpheliye ait olduğu ileri sürülen otomobile de parçaladı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, polis, olaya karıştığı düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

