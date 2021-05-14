Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı

İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı

İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı
14.05.2021 | 08:53

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 04:25
İstanbul Arnavutköy'de bıçaklanarak öldürülen gencin yakınları, şüphelinin evine ateş açtı 14.05.2021 | 08:53
Manisa'da bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği kamerada 04:42
Manisa'da bayram namazı kılan cemaate dadanan sokak köpeği kamerada 14.05.2021 | 08:21
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi 02:20
İzmir'de, babası uyurken evi ateşe verdi 14.05.2021 | 08:21
Muğla'da parkta bıçaklı kavga 1 yaralı 02:26
Muğla'da parkta bıçaklı kavga 1 yaralı 14.05.2021 | 08:21
SON DAKİKA: Gazze yoğun saldırı altında! Şehit sayısı 109'a yükseldi 06:38
SON DAKİKA: Gazze yoğun saldırı altında! Şehit sayısı 109'a yükseldi 14.05.2021 | 08:14
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 00:53
Küçük çocuk bayram günü ölümden kıl payı böyle kurtuldu | Video 14.05.2021 | 07:51
Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video 00:45
Bayram günü kan aktı... Alacak verecek tartışması kanlı bitti | Video 13.05.2021 | 17:46
Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada! 03:13
Mersin'de kıyıya vuran 10 metre boyundaki balina kamerada! 13.05.2021 | 17:31
Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video 01:10
Korona virüs gölgesinde bayram kutlaması: Eldiveni öpüp harçlıklarını sopanın üzerinden aldılar | Video 13.05.2021 | 17:05
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması | Video 00:23
Kadın çalışandan patronuna 'süpürgeyle dövdü' suçlaması | Video 13.05.2021 | 16:59
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 05:03
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 13.05.2021 | 16:37
Diyarbakır TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 01:12
Diyarbakır TIR'a tutunan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada 13.05.2021 | 15:56
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 00:41
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 13.05.2021 | 16:37
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 01:03
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 13.05.2021 | 15:56
Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 04:19
Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 13.05.2021 | 15:56
SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu! 03:14
SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu! 13.05.2021 | 15:46
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 01:42
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 13.05.2021 | 14:24
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 02:13
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2021 | 15:03
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 00:22
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 13.05.2021 | 15:03
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 00:28
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 13.05.2021 | 14:50

İstanbuyl Arnavutköy'de parkta çıkan bıçaklı kavgada Sait Ç.'nin (19) hayatını kaybetmesi üzerine, gencin yakınları şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişekle saldırdı. Ölen gencin yakınları, şüpheliye ait otomobili de parçalarken, mahalleye çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Ayrıca polis, bıçaklı kavgaya karıştığı düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Anadolu Mahallesi'nde akşam saatlerinde parkta meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Sait Ç. ile ağabeyi aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, yaralı kardeşler ise ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Sait Ç. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ağabeyinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sait Ç.'nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti.


MAHALLEDE HAREKETLİLİK
Olay sonrası, ölen gencin yakınları, şüphelinin oturduğu eve silah ve havai fişeklerle saldırdı. Sokakta toplanan çok sayıda kişi, şüpheliye ait olduğu ileri sürülen otomobile de parçaladı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, polis, olaya karıştığı düşünülen 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler sorgulanmak üzere Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA