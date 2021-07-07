Video Yaşam İstanbul Arnavutköy'de dakikalar içinde 16 altın zinciri çalan kadın hırsızlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de dakikalar içinde 16 altın zinciri çalan kadın hırsızlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de dakikalar içinde 16 altın zinciri çalan kadın hırsızlar kamerada
07.07.2021 | 10:44

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İstanbul Arnavutköy'de girdikleri kuyumcudan 60 bin lira değerinde 16 adet altın kolye çalan 2 kadın güvenlik kameralarına takıldı. Dakikalar içerisinde 16 kolyeyi çalan kadınların rahat tavırları, görüntüleri izleyen iş yeri sahibine pes dedirtti. Resmen ağaçtan kiraz toplar gibi altın kolye toplayıp çantasına doldurmuşlar diyen iş yeri sahibi Ahmet Genç, 2 kadının yakalanmasına katkıda bulunacak kişilere ödül olarak 1 adet yarım altın vereceğini belirterek, kuyumcuların hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de kuyumcuda meydana geldi. Ay sonu sayım yapan ve 16 adet altın kolyenin eksik olduğunu fark eden kuyumcu dükkanı sahibi Ahmet Genç, günlerce kamera kayıtlarını izledi. 24 Haziran tarihli kamera kayıtlarında 2 kadının kolyeleri çaldığını tespit eden Genç, görüntüleri izlediğinde adeta şaşkına döndü. Görüntülerde kuyumcuya giren 2 kadından biri tezgahtarı oyalarken, diğer kadın ise rahat ve soğukkanlı tavırlarla 16 adet altın kolyeyi alarak kolundaki çantaya doldurdu. Kuyumcudaki güvenlik kameralarına aldırış etmeden dakikalar içerisinde 60 bin liralık hırsızlık yapan 2 kadın, daha sora kuyumcu dükkanından uzaklaştılar.


GÜNLERCE KAMERA KAYITLARINI İZLEDİ
30 yıldır Arnavutköy'de kuyumculuk sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyleyen Ahmet Genç, her ay sonu sayım yapıldığını ve geçtiğimiz ay sonunda yaptıkları sayımda 16 adet altın zincirin eksik olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Günlerce kamera kayıtlarını izlediklerini Ahmet Genç, ?Günlerce süren kamera kaydı izlemelerinde 24 Haziran tarihinde ilginç bir olayı fark ettik. 2 tane insan müsveddesi bayan dükkanımıza gelerek hırsızlık yaptıklarını gördük. Personelimizin gafletinden faydalanmışlar. Kadınlardan biri sürekli sorular sorarak tezgahtar kardeşimizi oyalıyor, diğer kadın ise avucunun içine doldurduğu altın zincirleri çantasına atıyor. Resmen ağaçtan kiraz toplar gibi altın kolye toplayıp çantasına doldurmuşlar dedi.


2 HIRSIZI BULANA YARIM ALTIN ÖDÜL
Sektörde çalışan gerek işletme sahipleri, gerekse çalışanların çok uyanık olmaları gerektiğini söyleyen Genç, dakikalar içerisinde 16 adet altın kolyenin çalındığına dikkat çekerek, Çalışanlar çok uyanık olmalılar. Bizler emniyete gerekli şikayetlerimizi ilettik. Tüm hukuki yollara başvurduk. Sizin aracılığınızla da bu 2 kadını tanıyan, gören, bilenlerin bizlere ve emniyet yetkililerine bildirmelerini rica ediyoruz. Bu 2 kadının yakalanarak adalete teslim edilmesine katkıda bulunacak kişilere de 1 adet yarım altını ödül olarak vermeyi düşünüyoruz ifadelerini kullandı.

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