İstanbul Bakırköy'de cipin binanın bahçesine düştüğü anlar kamerada

İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra 5 katlı binanın bahçesine düştü. O anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, saat 13.30 sıralarında Zuhuratbaba Caddesi Vankulu Sokak'ta meydana geldi. 72 yaşındaki Adnan Ertekin'in kullandığı 34 JU 2390 plakalı cip, park halindeyken harekete geçtiği sırada bilinmeyen nedenle sürücüsünün konrolünden çıktı. Park halindeki otomobile çarpan cip, 5 katlı bir binanın bahçesine düştü. Sürücü Adnan Ertekin vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Adnan Ertekin tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



BAKTIM ARABA BURAYA UÇTU

Binanın giriş katında oturan Yusuf Özbulat, Baktım araba uçtu buraya. Uçunca buraya geldim. Ben aldım şoförü oradan. Yaralı değildi. Yaşlıydı ama iyiydi durumu, hastaneye götürdüler. Bizim apartmanın girişine hasar verdi. Ben giriş katta oturuyorum. Benim daireye zarar gelmedi sadece binanın girişine zarar geldi. Nasıl olduğunu bilemiyorum dedi.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde park halindeki cipin hareket ettiği sırada önce önündeki otomobile çarptığı, ardından 5 katlı binanın bahçesine düştüğü görülüyor.