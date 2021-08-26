Video Yaşam İstanbul Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: “Kesinlikle hak ediyoruz”

İstanbul Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: “Kesinlikle hak ediyoruz”

İstanbul Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: “Kesinlikle hak ediyoruz”
26.08.2021 | 12:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Deniz Akkaya’dan cezaevi çıkışında sert açıklama Bundan sonra dananın kuyruğu kopacak 04:35
SON DAKİKA: Deniz Akkaya'dan cezaevi çıkışında sert açıklama "Bundan sonra dananın kuyruğu kopacak" 26.08.2021 | 13:15
İstanbul Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: “Kesinlikle hak ediyoruz” 06:32
İstanbul Eminönü’nde ceza yiyen taksi sürücüsü: “Kesinlikle hak ediyoruz” 26.08.2021 | 12:45
İstanbul Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu 01:27
İstanbul Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu 26.08.2021 | 12:45
Ankara’da aslanlar kükredi mahalleli ayağa kalktı! 05:59
Ankara'da aslanlar kükredi mahalleli ayağa kalktı! 26.08.2021 | 10:49
İstanbul Boğazı’nda akılalmaz görüntüler! Su üstünde motosikletle Ortaköy’den Üsküdar’a böyle geçti... 01:04
İstanbul Boğazı'nda akılalmaz görüntüler! Su üstünde motosikletle Ortaköy'den Üsküdar'a böyle geçti... 26.08.2021 | 11:21
Diyarbakır’da çocukların kavgasına aileler de karıştı 1 ölü, 4 ağır yaralı 01:13
Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler de karıştı 1 ölü, 4 ağır yaralı 26.08.2021 | 11:03
Metrobüste yankesicilik yapan 3 kadın kamerada 01:16
Metrobüste yankesicilik yapan 3 kadın kamerada 26.08.2021 | 10:54
İstanbul’da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü.. 01:47
İstanbul'da İETT otobüsünde şok! Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü.. 26.08.2021 | 10:37
İstanbul Başakşehir’de öfkeli kadından feci intikam! Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalışan kadın kamerada 00:51
İstanbul Başakşehir'de öfkeli kadından feci intikam! Tartıştığı sevgilisini otomobille ezmeye çalışan kadın kamerada 26.08.2021 | 10:26
İstanbul’da Rus mankene kapkaç şoku kamerada! Peşinden böyle koştu... 01:29
İstanbul'da Rus mankene kapkaç şoku kamerada! Peşinden böyle koştu... 26.08.2021 | 10:18
Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu 01:53
Büyük Menderes eski yatağında kuraklık canlıları da vurdu, binlerce balık telef oldu 26.08.2021 | 09:56
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında 02:15
Bisikletle giderken sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk otomobilin altında kalarak can verdi: Dehşet anları araç kamerasında 26.08.2021 | 09:33
İstanbul Şile’deki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Otel sahibi husumetlisine böyle kurşun yağdırdı 00:14
İstanbul Şile'deki korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! Otel sahibi husumetlisine böyle kurşun yağdırdı 26.08.2021 | 09:52
Adana’dan Nusret’e rakip çıktı! 24 ayar altın kaplamalı tavuk döner görenleri şaşırtıyor... 04:20
Adana'dan Nusret'e rakip çıktı! 24 ayar altın kaplamalı tavuk döner görenleri şaşırtıyor... 26.08.2021 | 09:33
Adana’da torbacılara şafak operasyonu kamerada! 9 gözaltı 02:07
Adana’da torbacılara şafak operasyonu kamerada! 9 gözaltı 26.08.2021 | 08:44
Ordu’da ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı 03:09
Ordu'da ocakta unutulan yemeğin dumanı mahalleyi ayağa kaldırdı 26.08.2021 | 08:44
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye’de komşusunu taciz eden adamın çirkin görüntüleri kamerada 02:23
SON DAKİKA: İstanbul Ümraniye'de komşusunu taciz eden adamın çirkin görüntüleri kamerada 26.08.2021 | 08:44
Son dakika: İstanbul’da rehine krizi! Evi yakacağım dedi... 5 aylık bebeği ölümden kurtardılar 00:13
Son dakika: İstanbul'da rehine krizi! "Evi yakacağım" dedi... 5 aylık bebeği ölümden kurtardılar 25.08.2021 | 17:04
İstanbul Kartal’daki vahşi cinayetle ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Özcan’dan şaşırtan soğukkanlılık... 00:47
İstanbul Kartal'daki vahşi cinayetle ilgili son dakika görüntüleri ortaya çıktı! Ahmet Özcan'dan şaşırtan soğukkanlılık... 25.08.2021 | 14:34
Başkasıyla evlendirmek isteyince sevdiği kızın babasının aracını böyle yaktı 00:47
Başkasıyla evlendirmek isteyince sevdiği kızın babasının aracını böyle yaktı 25.08.2021 | 14:26

Eminönü'nde sivil trafik polisinin bindiği takside sigara içen ve emniyet kemerini takmayan sürücü Yaşar Akpınar, “Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonra dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerinin kısa mesafe yolcu almayan, turist seçen ve taksimetre açmayan taksi sürücülerine yönelik denetimleri sürüyor. İstanbul genelinde 1 Ocak ile 24 Ağustos tarihleri arasında ticari taksiler üzerine yapılan denetimlerde 110 bin 514 adet ticari taksi kontrol edildi. 26 bin 804 adet cezai işlem uygulanırken bin 886 adet ticari taksi trafikten men edildi.
Eminönü'nde bugün gerçekleştirilen denetimde yolcu kılığına giren sivil trafik polisi, bir ticari taksiye bindi. Yolculuk süresince emniyet kemeri takmayan ve sigara kullanan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, Eminönü'nde kurulan uygulama noktasına çekildi. Emniyet kemeri takmamak ve sigara kullanımından toplam 288 para cezası uygulanan Akpınar, "Kesinlikle" hak ediyoruz dedi. Ayrıca denetim boyunca bir çok taksi sürücüsüne polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.


"Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi"
Emniyet kemerini takmayan taksi sürücüsü Birol Menteş, "Normalde takıyordum ama dalgınlığıma denk geldi. Otelden aldım yolcuyu biraz acelem vardı. Takamadık. Cezamızı çekeceğiz. Haklı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Fahiş fiyat uygulayanlar mesleğin içinden arınmalı. Bizim de adımız kötüye çıkmasın" dedi.


"Sadece turistlere duruyorlar"
Uygulamaları başarılı bulduğunu söyleyen taksi yolcusu Mehmet Özkan, "Eminönü civarında sıkıntı var. Şu an duraktan geldiğim için gelebiliyorum. Burada kesinlikle taksi bulamıyorsunuz. Geçen gün yarım saat bekledim. Sadece turistlere duruyorlar. Türklere hiçbir şekilde durmuyorlar. Turistlerden yüksek para alıyorlar. Bana taksimetre açtılar" diye konuştu.


"Kesinlikle hak ediyoruz"
Sivil trafik polisinin bindiği araçta sigara içen ve maske takmayan taksi sürücüsü Yaşar Akpınar, "Aracıma sivil memur bindi. Emniyet kemerini takmamıştık. Bir de sigara kullanıyordum. O yüzden cezai işlem uygulanıyor. Bundan sonar dikkat edeceğiz. Kesinlikle hak ediyoruz. Bence bu uygulamaların daha sık olması lazım" şeklinde konuştu.


"Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum"
Fahiş fiyat uygulayanlarla ilgili konuşan Akpınar, "Haksız kazanç. Haram onlar. Çoluğuna çocuğuna nasıl yediriyorlar, bilmiyorum. Onlara da cezai işlem uygulanıyor. Onlar daha fazlasını hak ediyor. Dolandırıcılığa giriyor. Ben emniyet kemeri takmadım. Bir de elimde sigara vardı. Memur bey gördü" dedi.


"Mesleği karalıyorlar"
Denetimden kusursuz geçen bir taksi sürücüsü Kadir Karaköse ise, "Ben müşteri seçmiyorum. Alıyorum. En yakın mesafe 15 TL. Kilometre yapmadan 15 TL alıyorsunuz. Yapmamaları lazım. Mesleği karalıyorlar. Ayıklanmaları lazım. İsmimiz lekeleniyor. Yaptığımız iş kötüleniyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA