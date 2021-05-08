Video Yaşam İstanbul Esenyurt’ta aileler birbirine girdi! Bıçak çeken çocuğa feci dayak kamerada

İstanbul Esenyurt’ta aileler birbirine girdi! Bıçak çeken çocuğa feci dayak kamerada

İstanbul Esenyurt’ta aileler birbirine girdi! Bıçak çeken çocuğa feci dayak kamerada
08.05.2021 | 10:04

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İstanbul Esenyurt’ta sokakta oyun oynayan iki çocuğun kavgasına ailelerin dahil olmasıyla ortalık birbirine girdi. Bıçak çektiği iddia edilen çocuğa saldıran aile bireyleri, yanındaki ağabeyiyle birlikte çocuğu yere yatırıp tekme tokat dövdü. Olay bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan iki çocuk arasında tartışma başladı. Taraflardan biri diğer çocuğu dövmesi üzerine çocuğun ailesi sokağa indi. Karşısında aile büyüklerini gören çocuk, cebinde bulunan bıçağı çekti. Bıçak çekildiğini gören aile bireyleri deliye dönerek çocuğun üzerine yürüdü. Durumu gören ağabey ise kardeşini korumak için olay yerine geldi.


Yere yatırıp defalarca yumrukladılar
Çocuğun bıçak çekmesine sinirlenen aile, çocuk ve ağabeyini yumruk yağmuruna tuttu. Aldığı darbelere dayanamayan ağabey ve kardeşi yere yığıldı. Bunu fırsat bilen aile üyeleri tekmelemeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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