Video Yaşam İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada...

İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada...

İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada...
10.06.2021 | 14:33

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İstanbul Fatih'te bir otelin saunasında  yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.

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