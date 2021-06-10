İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada...
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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Fatih'te otel saunasında yangın! Yaşanan dehşet anları kamerada... 10.06.2021 | 14:33
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İstanbul Fatih'te bir otelin saunasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Mahsur kalanlar merdiven aracıyla kurtarıldı.