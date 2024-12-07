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İstanbul Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti

İstanbul Galata Kulesi'nden düşen genç hayatını kaybetti

07.12.2024 | 08:43

İstanbul Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne çıkan bir kişi, dengesini kaybederek yere düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre olay, Beyoğlu Galata Kulesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Kuleye çıkan Emre Kafa isimli şahıs (19) bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Metrelerce yükseklikten yere çakılan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Emre Kafa'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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