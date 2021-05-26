Video Yaşam İstanbul Küçükçekmece'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önüne çıkanı böyle bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önüne çıkanı böyle bıçakladı

İstanbul Küçükçekmece'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önüne çıkanı böyle bıçakladı
26.05.2021 | 08:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yağmur Aşık'ın modacı arkadaşından kan donduran Emre Aşık cinayeti planı açıklaması Hepsini yaptı 05:06
Yağmur Aşık'ın modacı arkadaşından kan donduran Emre Aşık cinayeti planı açıklaması "Hepsini yaptı" 26.05.2021 | 09:22
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca neye uğradığını şaşırdı | Video 00:18
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca neye uğradığını şaşırdı | Video 26.05.2021 | 09:32
Taksim'de kavga kamerada | Video 00:27
Taksim'de kavga kamerada | Video 26.05.2021 | 09:22
Pendik’te istinat duvarı çöktü, 5 katlı bina tahliye edildi | Video 02:55
Pendik’te istinat duvarı çöktü, 5 katlı bina tahliye edildi | Video 26.05.2021 | 09:18
Şişli’de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi | Video 04:12
Şişli’de viyadük altında yanan 4 otomobilde kundaklama şüphesi | Video 26.05.2021 | 09:03
Muğla'daki motosiklet kazası kamerada! Taktıkları kask hayatlarını böyle kurtardı 01:44
Muğla'daki motosiklet kazası kamerada! Taktıkları kask hayatlarını böyle kurtardı 26.05.2021 | 08:44
Kocaeli'deki korku dolu anlar kamerada! Alev alev yandı 02:09
Kocaeli'deki korku dolu anlar kamerada! Alev alev yandı 26.05.2021 | 08:51
İstanbul Küçükçekmece'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önüne çıkanı böyle bıçakladı 03:21
İstanbul Küçükçekmece'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Önüne çıkanı böyle bıçakladı 26.05.2021 | 08:43
Adana'da silahlı dehşet! 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 01:08
Adana'da silahlı dehşet! 2 kişiye kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı 26.05.2021 | 08:44
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 02:46
Yolun karşısına geçerken otobüsün çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 26.05.2021 | 08:31
Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi | Video 01:26
Van Gölü'nde kaçak avlanan 16 bin 200 ton inci kefali ele geçildi | Video 26.05.2021 | 08:31
Kaldırımdaki beton mantara çarpan moto kurye hayatını kaybetti | Video 01:15
Kaldırımdaki beton mantara çarpan moto kurye hayatını kaybetti | Video 26.05.2021 | 08:31
TRT EBA TV izle! 26 Mayıs Çarşamba DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (26 Mayıs Çarşamba) DERS PROGRAMI Ortaokul, İlkokul, Lise | EBA giriş ekranı 26.05.2021 | 06:21
TRT EBA TV 26 Mayıs 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (26 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 26.05.2021 | 06:21
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık dinlendi | Video 05:06
Yağmur Aşık ve Erdi Sungur davasında sürpriz tanık dinlendi | Video 25.05.2021 | 23:21
Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri böyle bıçakladı | Video 00:14
Küçükçekmece'de bir kişi yoldan geçenleri böyle bıçakladı | Video 25.05.2021 | 22:00
Ünlü sanatçı Songül Karlı’nın değişimi olay oldu! | Video 00:15
Ünlü sanatçı Songül Karlı’nın değişimi olay oldu! | Video 25.05.2021 | 21:13
Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden üflemeli teste kullanım onayı | Video 00:20
Singapur'da korona virüsü 1 dakikada tespit eden "üflemeli" teste kullanım onayı | Video 25.05.2021 | 18:30
Son dakika: Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde büyük yangın! | Video 04:56
Son dakika: Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde büyük yangın! | Video 25.05.2021 | 18:01
İstanbul Küçükçekmece'de annesini satırla öldürüp parçalara ayıran kadın tutuklandı 00:25
İstanbul Küçükçekmece'de annesini satırla öldürüp parçalara ayıran kadın tutuklandı 25.05.2021 | 17:03

İstanbul Küçükçekmece'de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiye de odunla vurup darbetti. Bıçaklama anı kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi sabah namazından döndükleri sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı. İki kişiyi rastgele bıçaklayan kişi başka bir kişiyi odunla vurup darbetti. Bıçakla yaralananlar hastaneye kaldırılırken bir kişinin bıçaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar ve yakınları karakola giderek şikâyetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


"SABAHTAN BERİ ARIYORUZ"
Amcası saldırıya uğrayan Özkan Çil, "Amcam İrfan Çil sabah saat 04.30 sıralarında namaza giderken arkasından uyuşturucu müptelası biri geliyor sopayla kafasına vuruyor daha sonra darbediyor. Soymaya çalışıyor karakolun olduğu sokakta. Ardından bir arkadaşımızın kardeşini sırtından bıçaklıyor. Onun peşinden de bir abiyi sırtından bıçaklıyor. Biz de sabahtan beni bunu arıyoruz. Polise de söyledik. Eşkalini tespit etmeye çalışıyorlar. Bunun bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz. Yüzde doksan bu çevrede oturan birisi." dedi.


Sabah namazından dönerken kardeşi bıçaklanan Hüseyin Egem ise, "Kardeşim sabah saatlerinde camiye gidiyor. Namazdan çıktıktan sonra yolda giderken karşıdan iki kişi geliyor birinin elinde bıçak. Kardeşimin bir şeyden haberi yok arkasından saplıyor." diye konuştu Yaralıların yakınları sokakta nöbet tutarak bıçaklı saldırganı bulmaya çalışıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA