İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 56 gözaltı | Video
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda askeri personel şeklinde aktif olarak yer alan 63 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 36 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucu 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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