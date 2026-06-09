İstanbul merkezli 7 ilde suç örgütüne operasyon: 6'sı avukat 45 şüpheli yakalandı | Video
09 Haziran 2026 09:36
İstanbul merkezli 7 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında avukatların da bulunduğu 45 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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