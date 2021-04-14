Video Yaşam İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü

İstanbul Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi öldü
14.04.2021 | 09:45

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İstanbul Sultangazi'de bir binanın bodrum katındaki dairede yaşanan kavgada boynundan bıçaklanan Pakistan uyruklu kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı sokakta çalışma yapan polisi gören iki kişi kaçtı. Polis ile kaçan iki kişi arasında kovalamaca yaşanırken şüphelilerden biri silahla havaya ateş açtı.

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Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan Pakistan ve Afganistan uyruklu kişiler arasında kavga çıktı. Kavgada Pakistan uyruklu I.A., boynunda bıçaklandı. Kanlar içerisinde kalan I.A., dışarı çıkarak sokaktaki markete sığındı. Burada yere yığılan I.A.'nın yardımına market sahibi ve çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan I.A., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. I.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


KOVALAMACA SIRASINDA HAVAYA ATEŞ ETTİLER
Olayın yaşandığı sokakta inceleme yapan polis ile kimliği belirlenemeyen iki kişi arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Olay yerinde polisi gören iki kişi, kaçmaya başladı. Polisin tüm uyarılarına rağmen durmayarak kaçan iki kişi ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında kaçan kişilerden biri üzerinde bulunan silahla havaya ateş açtı. Silahı park halindeki bir aracın altına atan şüpheliler, izlerini kaybettirdi. Polis kaçan iki kişinin olayla ilgili bir bağlantısının olup, olmadığını araştırıyor.



HER TARAFI KANDI
Olay anını anlatan market sahibi Hazim Alisimail, Adam birden içeri girerek ambulansı aramamızı istedi. Daha sonra yere düştü. Biz ambulansa ve polise haber verdik. Durumu çok ağırdı. Her tarafı kandı dedi.


GEÇTİĞİMİZ YIL AYNI EVDE BIÇAKLI KAVGA
Öte yandan, geçtiğimiz yıl mart ayında yine aynı evde Pakistanlılar arasında çıkan kavgada bir kişinin kalçasından bıçaklandığı, bıçaklanan kişinin kendisini dışarı atarak çevredekilerden yardım istediği öğrenildi.

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