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OTOMATİK OYNAT
17:16
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Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 01.11.2021 | 10:37
03:28
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 01.11.2021 | 10:22
02:48
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:45
03:42
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 01.11.2021 | 10:17
03:33
Çamurda güzellik banyosu | Video 01.11.2021 | 10:18
03:03
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
03:12
Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 09:48
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Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
12:10
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Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı | Video 01.11.2021 | 09:55
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Hamsinin 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar balıkçıya akın etti 01.11.2021 | 10:01
04:06
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı 01.11.2021 | 09:43
03:23
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:37
02:46
İstanbul Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı düğün konvoyu kamerada 01.11.2021 | 09:45
03:22
İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada 01.11.2021 | 09:51
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Eve kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01.11.2021 | 09:34
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Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01.11.2021 | 09:18
İstanbul Ümraniye'de tüneli kapatarak trafiği kesen lüks araçlı düğün konvoyuna ceza yağdı.