İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video

İstanbul’da bir otelde konaklayan ve kahvaltı yapan turist kafilesinin arasına “Turist” rölünde sızan İspanya ve Peru uyruklu iki hırsız, üç turistin çantasını çaldı. İki suç ortağı da çaldıkları paralarla yakalandı.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'nde bir otelde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı. İki hırsız, Bayrampaşa İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir otelde konaklayan ve sabah kahvaltısı yapan turist kafilesinin arasına "Turist" rölünde sızarak Endonezya uyruklu S.S., H.S. ve P.C. isimli üç turistin çantalarını çaldı.

İki hırsızın, içerisindeki paraları ve cep telefonlarını aldıktan sonra çantaları yol kenarındaki bir otobüsün altına attıkları, kiraladıkları araçla olay yerinden uzaklaştıkları ve çaldıkları cep telefonlarını ise uzak bir noktada çöpe attıkları tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerinden açık kimlikleri belirlenen İspanya uyruklu M.İ.A.A. ve Peru uyruklu N.A.C., Ataşehir İlçesi'ne bağlı Kayışdağı Mahallesi'nde konakladıkları otelde yakalanarak gözaltına alındı.

İki suç ortağının üzerilerinde yapılan aramalarda bin 240 euro, iki bin 121 dolar, iki bin 160 lira, 10 Peru Nuevo'su ve bin Arnavutluk Leki'si ele geçirildi. İki suç ortağı da "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.