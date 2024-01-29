İstanbul’a kar yağdı, Aydos Tepesi'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı | Video
İstanbul'da kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
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