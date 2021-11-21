Video Yaşam İstanbul’da 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı | Video
İstanbul’da 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı | Video

İstanbul’da 17 ayrı suçtan aranan ve 17 yıl hapis cezası olan şahıs korsan takside yakalandı | Video

21.11.2021 | 10:09

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Kağıthane’de asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 17 ayrı suçtan aranan, 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı, üzerindeki sahte ehliyet ile korsan takside kıskıvrak yakaladı. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildiği araçta ise 27 adet çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 34 UN 9660 plakalı otomobili durdurdu. Araçta bulunan sürücü Ekrem A. (35), Ali Rıza Ö. (26), Murat M. (21) ve Şeref D.'nin (32) üst aramasını ve GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorguda, araçtan inen Şeref D.'nun ehliyetinin sahte olduğu tespit edildi. Şüpheli, sorulduğunda gerçek isminin Bayram D. (32) olduğu söylerken, yapılan GBT sorgusunda ise sahtecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlar başta olmak üzere toplamda 17 ayrı suçtan arandığı, ve kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası ile 67 bin 440 lira adli para cezasının bulunduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahıs yakalaması yapılarak gözaltına alındı.

İLKYARDIM ÇANTASINDAN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI
Korsan taksicilik yaptığını söyleyen araç sürücüsü Ekrem A.'nın üst aramasında ise 1 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, testinde de 0.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda ise satışa hazır 2 adet "bonzai", narkotik madde için kullanılan 1 adet "bong" ve ilk yardım çantası içine saklanan 23 adet "taş kokain" olmak üzere toplamda 8,50 gram uyuşturucu madde ile iki adet cep telefonu ele geçirildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Araç sürücüsü Ekrem A.'ya ise 11 bin 700 lira trafik cezası kesilirken, araçta bulunan 4 şüpheli ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bayram Durusulu ve Ekrem A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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