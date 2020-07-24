İstanbul'da 20 milyon liralık vurgun yapan oto hırsızlık çetesine operasyon kamerada | Video
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İstanbul ve çevre illerde kurumsal araç kiralama şirketlerinden kiraladıkları lüks otomobilleri çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdikten sonra satıp 20 milyonluk vurgun yapan çete 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. 44 kişinin gözaltına alındığı operasyon kameralara yansıdı.