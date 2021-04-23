Video Yaşam İstanbul'da banka kasalarından anahtar kalıbı çıkararak hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul'da banka kasalarından anahtar kalıbı çıkararak hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul'da banka kasalarından anahtar kalıbı çıkararak hırsızlık yapmaya çalışan şüpheli yakalandı
23.04.2021 | 11:09

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İstanbul Üsküdar'da banka şubesinden kasa kiralayan Ukraynalı şüpheli, diğer kasaları anahtar kalıbı çıkararak açmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli, kameralara yansıdı.

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Olay, 15 Nisan'da Selami Ali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan banka şubesinde gerçekleşti. 2 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenilen Ukrayna uyruklu Andru S.(50) bankadan kasa kiraladı. Andru, kiraladığı günden itibaren her gün para koymak amacı ile kasasının yanına gitti.


DİĞER KASALARA ANAHTAR KALIBI ÇIKARIRKEN YAKALANDI
Şüpheli, yine para koymak iddiasıyla 15 Nisan'da banka görevlisi ile kasaların bulunduğu alana gitti. Görevlinin yanından ayrılmasını fırsat bilen şüpheli, yanında bulunan 15 anahtarı diğer kişilere ait olan kiralık kasalara deneyerek kalıp çıkarmaya çalıştı. Banka görevlisi, Andru S.'nin uzun süre içerde zaman geçirmesinden şüphelenerek yanına gitti. Durumu fark eden görevli, polis ekiplerine haber verdi.


TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis ekipleri, şüpheliyi kasa odasında yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında üzerinden 15 anahtar ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 1 milyon dolar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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