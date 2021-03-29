Video Yaşam İstanbul'da Bayrampaşalı çocuklardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj

İstanbul'da Bayrampaşalı çocuklardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj

İstanbul'da Bayrampaşalı çocuklardan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj
29.03.2021 | 19:54

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İstanbul Bayrampaşa’da yaya geçitlerini kırmızıya boyayan öğrenciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya mesaj gönderdi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' paylaşımının ardından, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okul önündeki beyaz olan yaya geçidini kırmızıyla boyadı. Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen projede, Bayrampaşalı çocuklar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mesaj gönderdi. Başkan Aydıner'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda çocuklar, "Kırmızıçizgimiz güvenliğimiz. Teşekkürler Süleyman amca" dedi.

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