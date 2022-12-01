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OTOMATİK OYNAT
00:59
Polisten kaçan araçtan uyuşturucu çıktı: 4 gözaltı | Video 01.12.2022 | 11:55
03:50
Sevgilisinin ailesi kabusu oldu! Artık iş yerinde yatıyor... | Video 01.12.2022 | 11:36
02:13
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 01.12.2022 | 11:05
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Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada | Video 01.12.2022 | 11:01
07:39
00:29
1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video 01.12.2022 | 11:01
04:43
Masa tenisi oynayan kedi hayran bıraktı | Video 01.12.2022 | 11:01
02:34
Su samurlarının balık kavgası kamerada | Video 01.12.2022 | 11:02
04:49
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video 01.12.2022 | 09:57
02:14
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 01.12.2022 | 10:30
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 01.12.2022 | 09:58
02:14
"Arabamı çizdin" kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2022 | 10:02
04:49
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video 01.12.2022 | 10:02
02:40
Çelik kasadan 52 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 01.12.2022 | 10:05
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Nişandaki "Argo konuşma" kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video 01.12.2022 | 08:56
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Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti 01.12.2022 | 08:49
İstanbul’un 10 ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.