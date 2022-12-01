Video Yaşam İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video

01.12.2022 | 09:58

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İstanbul’un 10 ilçesinde 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda; çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunan, örgütle iltisak ve irtibatlı olan, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, hali hazırda İstanbul'da terör örgüt adına faaliyet gösteren şüpheliler tespit edildi. Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 10 ilçede 16 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 13 şüpheli gözaltına alındı.

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