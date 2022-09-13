İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı | Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan ve birbirleriyle ortak para trafiği olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, birbirleri ile ortak para trafiği olan ve silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı. Haklarında 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamaları çerçevesinde örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 9'u yabancı uyruklu 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalama için çalışmalar sürüyor.