İstanbul'da fıkra gibi olay! Silivri'de budamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vatandaş kamerada
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İstanbul Silivri'de budamak için çıktığı 10 metrelik ağaçta mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Kurfallı Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde yaşandı. Bahçesinde budamak için çıktığı ağaçtan inemeyen bir kişi, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerinde gelen Silivri itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.