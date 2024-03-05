Video Yaşam İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 545 kişi yakalandı | Video
İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 545 kişi yakalandı | Video

İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 545 kişi yakalandı | Video

05.03.2024 | 11:57

İSTANBUL’da yasadışı yollarla ülkeye giren kaçak göçmenlere yönelik denetim yapıldı. 11 bin 657 yabancı uyruklu kişinin kontrol edildiği denetimlerde, 545 kaçak göçmen yakaladı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla ülkeye giren ve herhangi bir izin belgesi olmayan kaçak göçmenlerin yakalanarak sınırdışı edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 2-3-4 Mart tarihleri arasında Bayrampaşa'da 15 Temmuz Şehitler Otogarı ile Fatih ve Zeytinburnu'nda cadde, sokak, park ve umuma açık yerler başta olmak üzere çok sayıda sabit ve hareketli noktada, 24 mobil araçla denetim yaptı. Polis ekipleri tarafından 11 bin 657 yabancı uyruklunun kontrol edildiği denetimlerde, herhangi bir izin belgesi bulunmayan 545 kaçak göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yakalanan kaçak göçmenler, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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