İstanbul’da saat 9'u 5 geçe hayat durdu | Video
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıl dönümünde her şehirde olduğu gibi İstanbul’da da saat 9'u 5 geçe hayat durdu. Üsküdar’da ve Pendik’te siren seslerini duyan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bazı araç sürücüleri araçlarından inip saygı duruşunda bulunurken bazıları da saygı duruşuna korna çalarak eşlik etti.
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