İstanbul'da vatandaşların metro çilesi | Video

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İstanbul'un trafik sıkıntısı her geçen gün büyürken, metrolarda seferlerin azlığı vatandaşı çileden çıkardı. Yenikapı-Kirazlı Metrosuna bağlı Menderes istasyonunda araçlar dolu gelince duraklarda yoğunluk oluştu. Onlarca kişi tıklım tıklım olan metroya binmedi.
İstanbul'un trafik sıkıntısına metroda seferlerin azlığı da eklenince vatandaş çileden çıktı. Yenikapı-Kirazlı metrosuna bağlı Menderes istasyonuna bekleyen vatandaşlar araçların dolu gelmesi sonucu yoğunluk oluşturdu. Onlarca vatandaş tıklım tıklım olan metroya binemedi. Yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralı da ihlal edildi.