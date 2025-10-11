İstanbul'da yağmur sonrası trafik yoğunluğu yüzde 80'i geçti | Video

İstanbul'da yağmur yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu. Trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 83'e kadar yükseldi.