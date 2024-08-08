İstanbul'da zehir tacirlerine suçüstü
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri bir uyuşturucu satıcısını bir kilogramdan fazla uyuşturucu maddeyle suçüstü yakaladı.
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