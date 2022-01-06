Video Yaşam İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna...
İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna...

İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna...

06.01.2022 | 15:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı | Video 04:19
Yarım asırlık limanda tekne çekecek yer kalmadı | Video 06.01.2022 | 16:06
Ağabey acısına kalbi dayanmadı! Ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti | Video 04:36
Ağabey acısına kalbi dayanmadı! Ağabey ve kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti | Video 06.01.2022 | 16:06
Emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar 00:19
Emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar 06.01.2022 | 16:05
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video 03:04
Gofretin içinden kağıt parçaları çıktı, 10 aylık bebek ölümden döndü | Video 06.01.2022 | 16:05
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 16:01
Sokak hayvanları için geliştirilen hybrid çözüm sokağa bırakılan pitbulları artırdı | Video 00:41
Sokak hayvanları için geliştirilen hybrid çözüm sokağa bırakılan pitbulları artırdı | Video 06.01.2022 | 15:35
İstanbul’daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna... 01:31
İstanbul'daki akılalmaz olay kamerada! Kadın kılığına girip komşusuna... 06.01.2022 | 15:34
Sultangazi’de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı | Video 01:45
Sultangazi'de silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı | Video 06.01.2022 | 15:18
Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video 01:08
Yüz felci geçiren hasta’nın yüzü güldü | Video 06.01.2022 | 14:45
Son Dakika: Muğla’da otomobille 80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Cinayet görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:18
Son Dakika: Muğla'da otomobille 80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Cinayet görüntüleri ortaya çıktı | Video 06.01.2022 | 14:42
İzmir’de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video 01:42
İzmir'de 150 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:21
4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video 00:54
4 çocuk annesine çekiçle saldırmıştı! Saldırgan komşusu çıktı | Video 06.01.2022 | 14:12
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 03:06
Bir asırlık cami ahşap minaresi ile dikkat çekiyor | Video 06.01.2022 | 14:10
Balıkesir’de bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı | Video 00:47
Balıkesir'de bitkin halde bulunan karaca bakıma alındı | Video 06.01.2022 | 14:13
Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:24
Cips poşetinde uyuşturucu ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:05
Kayseri’de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video 01:35
Kayseri'de değeri 5 milyon lira olan tarihi eser ele geçirildi | Video 06.01.2022 | 14:01
Kayseri’de 5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar | Video 01:39
Kayseri'de 5 milyon liralık tarihi eserleri yurt dışına kaçırmak isterken yakalandılar | Video 06.01.2022 | 13:35
Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 00:57
Suç makinesi uyuşturucu tacirlerine operasyon | Video 06.01.2022 | 13:39
Bağcılar’da emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar | Video 00:19
Bağcılar’da emlak ofisine kumar baskını! Gizli bölmede böyle yakalandılar | Video 06.01.2022 | 13:46
Hırsızları otomobilin ön camındaki ’İncim’ yazısı ele verdi | Video 00:29
Hırsızları otomobilin ön camındaki 'İncim' yazısı ele verdi | Video 06.01.2022 | 12:54

Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre kadın kılığına girerek aynı binada oturduğu komşusunu çekiçle darp edip, gasp etmeye çalışan şüpheli yakalandı. Şüphelinin kadın kılığında olay yerinden ayrıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, 3 Ocak'ta Küçükçekmece Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan çekiçle bir kadının yaralandığı ihbarını aldı. İddialara göre ekipler, yapılan inceleme sonucunda Naciye O.'nun (54) üzerinde pardösü, başında eşarp bulunan bir erkek tarafından, çekiçle darp edildiği ve Naciye O.'nun karşı koyması sonucu olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirledi.


Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerinden uzaklaşırken başka bir binaya girdiği ve üstündeki pardösü ile eşarbı çıkararak elinde poşet ile kaçmaya devam ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında şüphelinin kimlik bilgilerinin V.E. (34) olduğu evde bulunan 40 bin lirasını gasp etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Şüpheli V.E., bugün ekiplerce gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.


KADIN KILIĞINA GİREN ŞÜPHELİ KAMERADA
Kadın kılığına girip, komşusunu çekiçle darp eden şüpheli V.E.'nin olayın hemen ardından çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde; olayın hemen ardından binadan çıkması ve birkaç sokak yürüdükten sonra bir başka binaya girerek üzerindekileri çıkartıp kaçmaya devam etmesi görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA