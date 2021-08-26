Video Yaşam İstanbul Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

İstanbul Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

İstanbul Gülhane Parkı’nda patlamamış tarihi havan mermisi bulundu
26.08.2021 | 12:45

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İstanbul Fatih’te bulunan Gülhane parkında kazı çalışması yapan ekipler patlamamış tarihi havan mermisi buldu. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki havan mermisi incelenmek üzere polis ekipleri tarafından götürüldü.

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İstanbul Fatih'te bulunan Gülhane Parkında sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi İsbak ekipleri kamera sistemlerine ait kabloların yenileme çalışması yaptığı esnada yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda patlamamış havan mermisi buldu. Bunun üzerine çalışma yapan ekipler oradan uzaklaşarak durumu polis ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, patlamamış havan mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.

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