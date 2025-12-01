Video Yaşam İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video

İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video

01.12.2025 | 14:46

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında itfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa kendi maskesini takarak nefes almasını sağladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ev sakinini fark etti. Ekipten bir itfaiye eri, yüzündeki oksijen maskesini çıkararak dumandan etkilenen vatandaşa taktı. İtfaiye erinin desteğiyle nefes alması sağlanan ve pencere kenarına getirilen vatandaş, merdivenli araçla aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 03:50
Manda yoğurdu satma bahanesiyle yaşlıları hedef aldı, tırnakçılıkla dolandırdı | Video 01.12.2025 | 13:18
Başakşehir Sanayi Sitesi’nde yangın | Video 02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
Nemrut Kalderası’nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01:13
36 yıl hapis cezasıyla aranırken, sahte kimlikle 7 kitap yayınlamış, konferanslar düzenlemiş | Video 01.12.2025 | 10:08
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
Beyoğlu’nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57
Avcılar’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 03:18
Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01:58
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01.12.2025 | 09:55
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 00:25
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 01.12.2025 | 09:55
Erzurum’daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 06:52
Erzurum'daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 01.12.2025 | 09:43
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01:06
Masaj salonunda fuhuşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı | Video 01.12.2025 | 09:43
Uludağ’da facia! Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti | Video 02:30
Uludağ'da facia! Kaybolan iki çocuktan biri düşerek hayatını kaybetti | Video 01.12.2025 | 08:54
Çekicinin üzerindeki araçtan 480 adet tabanca ve ve 6 bin 812 adet silah parçası çıktı | Video 01:07
Çekicinin üzerindeki araçtan 480 adet tabanca ve ve 6 bin 812 adet silah parçası çıktı | Video 01.12.2025 | 08:53
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 03:19
Kim Milyoner Olmak İster’de 300 bin TL’lik futbol sorusuna bakın ne yanıt verdi! 30.11.2025 | 23:50
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 01:14
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 30.11.2025 | 16:07
Kahramanmaraş’ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 03:02
Kahramanmaraş'ta soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 30.11.2025 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY