İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46 Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında itfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa kendi maskesini takarak nefes almasını sağladı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşayan ev sakinini fark etti. Ekipten bir itfaiye eri, yüzündeki oksijen maskesini çıkararak dumandan etkilenen vatandaşa taktı. İtfaiye erinin desteğiyle nefes alması sağlanan ve pencere kenarına getirilen vatandaş, merdivenli araçla aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.