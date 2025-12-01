İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video
01.12.2025 | 14:46
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında itfaiye eri, dumandan etkilenen vatandaşa kendi maskesini takarak nefes almasını sağladı.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:26
İtfaiye eri, oksijen maskesini vatandaşa verip hayatını kurtardı | Video 01.12.2025 | 14:46
03:50
02:11
Başakşehir Sanayi Sitesi'nde yangın | Video 01.12.2025 | 13:01
01:20
Nemrut Kalderası'nda at sürüsünün gizemli yolculuğu | Video 01.12.2025 | 11:32
04:55
Off-road yarışında kontrolden çıkan araç böyle takla attı | Video 01.12.2025 | 11:12
06:06
Tesisat borusundan beşik yaptı, internette viral oldu | Video 01.12.2025 | 11:12
04:52
Şantiye konseptli kafeye yoğun ilgi | Video 01.12.2025 | 10:08
01:13
03:06
Komşuların park yeri kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2025 | 10:08
00:37
Beyoğlu'nda epilepsi hastası kişiyi gasbeden 2 şüpheli tutuklandı | Video 01.12.2025 | 09:57
03:18
Avcılar'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 01.12.2025 | 09:57
01:58
Eşinin altınlarını kumar borcu için bozdurdu, kuaförde yakalandı | Video 01.12.2025 | 09:55
00:25
Kağıthane’de restoranda sandalyeli kavga | Video 01.12.2025 | 09:55
06:52
Erzurum'daki Haho Manastırı asırlardır ilk günkü gibi ayakta | Video 01.12.2025 | 09:43
01:06
02:30
01:07
03:19
01:14
Darbedip yaraladığı eşini eve kilitledi | Video 30.11.2025 | 16:07