İzmir Çeşme'de orman yangını kontrol altında, zanlı yangın yerinde görülmüş! | Video
İzmir'in Çeşme ilçesinin Karadağ mevkiinde çıkan orman yangınında, yaklaşık 40 hektar bozuk orman alanının etkilendiği belirtildi. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Yangının ardından gözaltına alınan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen şüpheli K.Ç.'nin, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla yangın bölgesinde görüntülendiği ortaya çıktı. K.Ç.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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