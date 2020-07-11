Video Yaşam İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video

İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video

İzmir Konak Meydanı'nında Ayasofya için şükür namazı kılındı | Video
11.07.2020 | 08:58

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasının ardından İzmir'in 30 ilçesinde şükür namazı kılındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılacağını duyurmasından sonra tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de sevinçle karşılandı. İzmir'in 30 ilçesinde sabah namazı öncesi Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle şükür namazı kılındı. AK Parti Gençlik Kolları'nın öncülüğünde vatandaşlar, Konak Meydanı'nında koronavirüs tedbirlerine uyarak şükür namazı kıldı.


MESCİD-İ AKSA'NIN ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMASININ MÜJDESİ
Şükür namazı için Konak Meydanı'na gelen AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Ayasofya'nın ibadete açılması, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının müjdesidir. Bizde bugün, bu vesile ile Konak AK Parti olarak burda toplanarak şükür namazı kılacağız. Çok mutluyuz, dünden beri yatmadık, öyle bir heyecan var ki Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fet ettiği gündeki heyecan var dedi.


ÇOK MUTLUYUZ
Öte yandan, AK Parti Konak Gençlik Kolları Başkanı Yakup Hilmi Akçay ise büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Akçay, Bugün sabah namazına mütakip şükür namazı için Ayasofyamızın, atamızın mirasının, tekrardan ibadethaneye açılmasınından dolayı şükür namazını kılıyoruz. Çok mutluyuz, başta buna sebep olan reisimiz sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz diye konuştu.

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