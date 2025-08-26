İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32 İzmir'de, ağustos ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 130 şüpheli tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Konak ilçesindeki adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının sağlanacağını öğrenen ekipler, 22 Ağustos'ta harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda, 126 kilo 150 gram bonzai ile 1 kilo 700 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇANTADAN KOKAİN ÇIKTI

Bir diğer operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, önceki gün Bornova ilçesinde R.Ö.'yü durdurup kontrol etti. Narkotik köpeği Aşil'in tepki verdiği 2 çantayı kontrol eden ekipler, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, İzmir'de son 1 ayda çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 225 şüpheliye işlem yapıldı, 130 şüpheli tutuklandı. Yapılan denetim ve operasyonlarda ise 20 kilo 723 gram esrar, 2 kilo 660 gram metamfetamin, 2 kilo 517 gram kokain ve uyuşturucu nitelikli 122 bin 112 sentetik hap ele geçirildi.