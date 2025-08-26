Video Yaşam İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video

İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video

26.08.2025 | 14:32

İzmir'de, ağustos ayında uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 130 şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretip satan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Konak ilçesindeki adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının sağlanacağını öğrenen ekipler, 22 Ağustos'ta harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda, 126 kilo 150 gram bonzai ile 1 kilo 700 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan E.T. ve S.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇANTADAN KOKAİN ÇIKTI

Bir diğer operasyonda ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine, önceki gün Bornova ilçesinde R.Ö.'yü durdurup kontrol etti. Narkotik köpeği Aşil'in tepki verdiği 2 çantayı kontrol eden ekipler, 1 kilo 200 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan R.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, İzmir'de son 1 ayda çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 225 şüpheliye işlem yapıldı, 130 şüpheli tutuklandı. Yapılan denetim ve operasyonlarda ise 20 kilo 723 gram esrar, 2 kilo 660 gram metamfetamin, 2 kilo 517 gram kokain ve uyuşturucu nitelikli 122 bin 112 sentetik hap ele geçirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 02:01
İzmir'de 1 ayda uyuşturucu ticareti yapan 130 şüpheli tutuklandı | Video 26.08.2025 | 14:32
Bağcılar’da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 00:45
Bağcılar'da dehşet dolu anlar! Tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi: O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 14:05
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 04:01
Boğazına yemek kaçan yaşlı adamı Heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.08.2025 | 13:48
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 01:32
Diyarbakır’da 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin 13 kişi gözaltına alındı | Video 26.08.2025 | 13:47
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 01:51
Komşu esnafın köpeğini tabancayla böyle öldürdü | Video 26.08.2025 | 12:27
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 03:41
Rus yüzücü Boğaz’da nasıl kayboldu? Yeni detaylara ulaşıldı | Video 26.08.2025 | 12:26
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 03:17
Cinayetleri işlemeden çifte tabancayla poz veren sanığa 35 yıl 6 ay hapis istendi | Video 26.08.2025 | 12:26
Sultangazi’de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya’da yakalandı | Video 00:12
Sultangazi'de korkunç olay! Tartıştığı annesini silahla öldürdü, Sakarya'da yakalandı | Video 26.08.2025 | 11:42
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:08
Samsun’da çatı katta çuvallar içinde 45 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.08.2025 | 11:41
Isparta’da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 00:13
Isparta'da acı olay: Balıklama atlayış ölüme neden oldu! | Video 26.08.2025 | 10:50
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 10:30
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 01:09
Gelin arabası yolu kapatıp lastik yaktı: Araç trafikten men edildi | Video 26.08.2025 | 09:54
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 00:16
Park halindeki araca saldırdı, polisi görünce kaçtı | Video 26.08.2025 | 09:54
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 02:35
Düğünde drona para takarken elinden oluyordu! O anlar kamerada | Video 26.08.2025 | 09:54
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 03:56
Annesinin bıçakla kovaladığı kız yaşananları anlattı | Video 26.08.2025 | 09:53
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:53
Gaziantep’te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 00:26
Gaziantep'te iş yeri kurşunlayan ve havaya ateş eden 4 şahıs yakalandı | Video 26.08.2025 | 09:52
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 03:45
Faciadan dönüldü: Freni patlayan tır iş yerine böyle daldı | Video 26.08.2025 | 09:23
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 01:54
Karısını öldürüp, kendini vurdu | Video 26.08.2025 | 09:01
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 01:31
Aile içi kavga sonrası kendisini odaya kapatan adam için Özel Harekat devreye girdi | Video 26.08.2025 | 09:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY