Video Yaşam İzmir'de 'çay kaşığı' ile otomobil çalan hırsız kamerada
İzmir'de 'çay kaşığı' ile otomobil çalan hırsız kamerada

İzmir'de 'çay kaşığı' ile otomobil çalan hırsız kamerada

01.10.2024 | 09:15

İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan hırsız, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı oto faresi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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