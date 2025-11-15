Video Yaşam İzmir'de cinayetle biten aile kavgasının görüntüleri ortaya çıktı
15.11.2025 | 10:49

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayda 9 kişi gözaltına alınmış, 4 kişi de tutuklanmıştı.

Olay, 11 Kasım akşamı saat 20.15 sıralarında Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre araç ile H.E.'nin iş yerine yaklaşan şüpheli şahıslar, silahla ateş açtı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, iş yerinin önünde bulunan mekan sahibi H.E., oğlu S.E ile müşteri olarak iş yerine gelen S.D ve Y.D.'ye isabet etti. Olayın ardından saldırganlar, araba ile bölgeden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.E.'nin ağır yaralandığı, S.E, S.D ve Y.D. ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Ağır yaralanan H.E. ambulans ile İzmir Şehir Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan H.E., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren yaralılardan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan meydana gelen aile kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde iki ticari araçla olay yerine gelen şüphelilerin, silah ve bıçaklarla iş yerine geldiği, yaşanan arbedenin ardından olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.


4 tutuklama
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen D.D. (72), E.D. (39), M.D. (43), A.D. (41), N.D. (34), B.D. (19), S.D. (17) ve E.E. (25) kısa süre önce yakalandı. Yapılan incelemelerde tarafların birbirleriyle akraba oldukları ve olayın aile içi nedenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden E.E., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D., N.D., B.D. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken; D.D., A.D. ve E.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

