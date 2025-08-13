İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video
İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, gece saatlerinde kara ekiplerinin çalışması sayesinde azaldı. Günün ağarmasıyla beraber yangının tamamen kontrol altına alınması için hava müdahalesi yeniden başladı.
Gece saatlerinde karadan yürütülen çalışmalar sonucu alevlerin etkisini kaybettiği görülürken, yangını tamamen kontrol altına almak için günün ağarmasıyla beraber hava araçları yeniden çalışmalarına başladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:47
Meteor yağmuru etkinliği, doldu taştı | Video 13.08.2025 | 09:13
00:47
00:33
Tozu dumana katan kamyon sürücüsüne ceza uygulandı | Video 13.08.2025 | 09:12
01:33
İzmir'de gün ağardı, yangına hava müdahalesi yeniden başladı | Video 13.08.2025 | 09:07
00:48
D-650’de korkunç kaza: SUV çarptı, üzerinden birçok araç geçti | Video 13.08.2025 | 08:42
01:01
01:54
Kadıköy’de İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı | Video 12.08.2025 | 15:33
00:36
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 314 bin makaron ele geçirildi | Video 12.08.2025 | 15:01
01:23
Eyüpsultan’da çatı tadilatı sırasında yangın | Video 12.08.2025 | 14:49
00:09
Ankara'da hafriyat kamyonunun çarptığı 2 kişi öldü; kaza kamerada | Video 12.08.2025 | 13:46
01:25
00:33
Rüzgarın uçurduğu şemsiye tutmak isterken yaralandı | Video 12.08.2025 | 12:26
01:08
00:16
Motosiklet üzerinde tehlikeli harekete 59 bin TL ceza | Video 12.08.2025 | 12:26
04:11
01:04
Siverek’te 28 kilo skunk ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 12.08.2025 | 11:42
01:48
06:21
04:43
7 dakikada 350 bin liralık hırsızlık yaptılar! O anlar kamerada | Video 12.08.2025 | 10:55
02:18
Kazada kopan parmağı gece karanlığında arayarak buldular | Video 12.08.2025 | 10:33