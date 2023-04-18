Video Yaşam İzmir'de hayali forklift vurgunu | Video
İzmir'de hayali forklift vurgunu | Video

İzmir'de hayali forklift vurgunu | Video

18.04.2023 | 10:26

“Forklift satın alarak aylık 7 bin 500 lira kira geliri elde edebilirsiniz” denilerek dolandırıldığını iddia eden vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dolandırıcıların hayali forklift karşılığında haksız kazanç elde edip sonra da “Ticaret yapıp battık” dediğini öne süren mağdur kadın, kendisi gibi pek çok kişinin daha tuzağa düştüğünü söyledi.

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İzmir'de yaşayan Belgin Fehimoğlu, forklift satın alıp kirasıyla gelir elde etmek isterken dolandırıldı. Tanışık olduğu iki kişi aracılığı ile dolandırıcıların tuzağına düşen mağdur kadın, savcılığa suç duyurunda bulundu. "Forklift satın alarak aylık 7 bin 500 lira kira geliri elde edebilirsiniz" denilerek arabasını satıp forklift aldığını sanan Fehimoğlu, ortada gerçek bir forklift olmadığını görünce dolandırıldığını anladı. Fehimoğlu, kendisi gibi çok sayıda kişinin daha dolandırıldığını belirtti.

"ORTADA FORKLİFT FALAN YOKMUŞ"
Başına gelen olayı anlatan Fehimoğlu, "Bir emlak ofisinde çalışıyordum. İşyeri sahibim ve oğlu, 'Biz iki tane forklift aldık. Bunları kiralayarak ayda 15 bin TL kazanıyoruz. Sen de arabanı ver, forklift al. Ekstra gelir olur' dedi. Forklift, 225 bin liraydı. İki gün sonra yanlarında üç tane tanımadığım kişilerle birlikte geldiler. Annemin üzerine olan arabayı noter huzurunda verdik. Forkliftin ilk kirası olarak da elimizde 7 bin 500 lira verdiler. Ancak aradan zaman geçmesine rağmen forkliftle ilgili hiçbir belgeyi tarafıma ulaştırmadılar. 185 bin lira değerindeki arabamı 7 bin 500 liraya vermiş oldum. Bana bu işi söyleyenlerden belge istediğim zaman da bana E.Ö. ve K.K. isimli kişilerin numarasını verdiler. Onları aradım, bana sadece mesaj yoluyla hiçbir hükmü olmayan kira sözleşmesi yolladılar. Durumdan işkillenince araştırdım ve bu yolla pek çok kişiyi dolandırdıklarını anladım. Ortada forklift falan yokmuş" dedi.

"HEM ARABAM YOK HEM FORKLİFT YOK"
Hayali forkliftleri kira getirisi olacak diye sattıklarını belirten Fehimoğlu, "Tarlasını, evini, arabasını verenler, altınlarını bozduranlar var. Sırf ben bile farklı şehirlerden 40 mağdur tanıyorum. Bazılarına bir iki defa kira verip sonra vermemeye başlamışlar. Bazılarına ise hiç kira vermemişler. Bana da 3 ay kira verdiler ama sonra ödeme yapmadılar. Aradığımda ulaştığım zamanlar oldu ama 'Biz ticaret yaptık ve battık' diyorlar. Elimde şu anda arabam yok, forklift de yok. Bu olayı araştırmaya başlayınca tehdit edildim. Hem tehdit edildiğim hem de dolandırıldığım için suç duyurusunda bulundum. Bu işi yıllardır çok sayıda kişiye yapıyorlarmış. Şehir dışından da çok sayıda mağdur var. Sadece benim bildiğim, 70 milyon liralık haksız kazanç var" diye konuştu.

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