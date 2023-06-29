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İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video

İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video

29.06.2023 | 16:01

İzmir’in Buca ilçesinde, dini nikahlı eşini ve eşinin kardeşini öldüren cinayet zanlısı, yanında getirdiği 11 yaşındaki oğlunu da alıp otomobille kaçtı. Zanlı, polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Karanfil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dini nikahlı eşi Fidan Bahçecioğlu'na (47) 11 yaşındaki çocukları olan oğlu B.K.'yi göstermek için eşinin evine giden Yücel K. (57) ile dini nikahlı eşi ve eşinin kardeşi Kenan Bahçecioğlu (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yücel K., yanında bulunan tabanca ile Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'na artarda ateş etti. Evde bulunan Kenan Bahçecioğlu'nun eşi A.B.'ye ise ateş etmeyen Yücel K., 11 yaşındaki oğlunu da yanına alarak otomobile binip hızla olay yerinden kaçtı.

BALKONA ÇIKIP YARDIM ÇIĞLIKLARI ATMIŞ
Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

YAKALANDI
Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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