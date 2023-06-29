İzmir’de korkunç olay: Eşini ve eşinin kardeşini öldürdü! | Video
İzmir’in Buca ilçesinde, dini nikahlı eşini ve eşinin kardeşini öldüren cinayet zanlısı, yanında getirdiği 11 yaşındaki oğlunu da alıp otomobille kaçtı. Zanlı, polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı.
BALKONA ÇIKIP YARDIM ÇIĞLIKLARI ATMIŞ
Olayın ardından balkona çıkan A.B., yardım çığlıkları atarken, çevredeki komşular tarafından polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın şokunu yaşayan ve sinir krizi geçiren A.B.'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.
YAKALANDI
Korkunç olayın ardından yanına da oğlunu alıp kaçan şüpheli Yücel K., polis ekiplerince Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, hayatını kaybeden Fidan ve Kenan Bahçecioğlu'nun cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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