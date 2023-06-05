Jandarma SAK timi, hayalet ağa takılan yunusu böyle kurtardı | Video
Sarıyer açıklarında, hayalet ağa takılan 1 yunus balığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin müdahalesiyle kurtarılarak tekrar denize bırakıldı. Kurtarma anları çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülendi.
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