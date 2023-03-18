Video Yaşam Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video
Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video

Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video

18.03.2023 | 09:18

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonla, sahte kimlik, sürücü belgesi ve sahte ikamet izin belgesi düzenleyerek piyasaya sürdüğü tespit edilen E.D. yakalandı. Operasyonda; çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte nüfus cüzdanı ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; E.D. isimli bir kişinin, sahte evrak düzenleyerek piyasaya süreceği bilgisini aldı. İhbar üzerine E.D.'yle ilgili çalışma başlatan ekipler, şüphelinin resmî belgede sahtecilik suçlarından daha önce hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiğini belirledi. Ekipler, E.D.'nin para ve çek basımında kullanılan malzeme temin ederek Büyükçekmece'de evine götürdüğünü tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri, E.D.'yi sahte belge üretirken suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda; 5 sahte kullanıma hazır yeni kimlik kartı, bin eski tip nüfus cüzdanı, 500 eski tip sürücü belgesi mühürlü PVC kaplaması, 200 Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin belgesi, 400 yeni tip sürücü belgesi boş formu, 100 Türkiye Cumhuriyeti Anadolu Üniversitesi ibareli hologram, 1 Türkiye Cumhuriyeti Başakşehir İlçesi Nüfus Müdürlüğü ibaresi yazılı çift taraflı soğuk damga mührü, 1 Emniyet Genel Müdürlüğü ibaresi yazılı çift taraflı soğuk damga mührü, 150 eski tip sürücü belgesi boş formu, 250 araç tescil belgesi boş formu, 100 Türkiye Cumhuriyeti ikamet izin belgesi boş formu ile birlikte sahte evrak düzenlemekte kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan ekipler, E.D.'nin irtibatlı olduğu şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

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