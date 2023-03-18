Jandarmadan sahte evrak operasyonu: 1 gözaltı | Video
İSTANBUL'da düzenlenen operasyonla, sahte kimlik, sürücü belgesi ve sahte ikamet izin belgesi düzenleyerek piyasaya sürdüğü tespit edilen E.D. yakalandı. Operasyonda; çeşitli kurumlara ait çok sayıda sahte mühür, sahte nüfus cüzdanı ve sahte belgelerin yapımında kullanılan özel üretim ve basım malzemeleri ele geçirildi. Şüpheli E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gözaltına alınan E.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan ekipler, E.D.'nin irtibatlı olduğu şüphelileri yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.
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